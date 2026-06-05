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Беглов: Петербург впервые вошел в тройку лидеров инвестрейтинга АСИ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:28 05.06.2026
Беглов: Петербург впервые вошел в тройку лидеров инвестрейтинга АСИ

Беглов: Санкт-Петербург впервые вошел в тройку лидеров инвестрейтинга АСИ

© Фото : Пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург впервые вошел в первую тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Итоги рейтинга были объявлены на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В панельной сессии приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, вице-премьер РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, губернатор Санкт-Петербурга, мэр Москвы Сергей Собянин, главы регионов РФ и представители бизнеса.
Беглов отметил, что Санкт-Петербург впервые вошел в первую тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В пресс-службе администрации губернатора уточнили, что город совершил рывок, поднявшись сразу на три позиции по сравнению с прошлым годом, а также вошел число регионов с наибольшей динамикой роста по всем показателям.
Губернатор напомнил, что Петербург два предыдущих года подряд ставил рекорды по привлечению инвестиций, в 2025 году преодолел планку в 1,7 триллиона рублей. Значительная часть средств идет в оборудование, новые производства и высокие технологии.
"Мы достигаем таких высоких результатов при поддержке нашего президента и правительства Российской Федерации. А также благодаря слаженной работе всех структур власти: исполнительной, законодательной, местного самоуправления. У нас нет таких свободных территорий, как у других субъектов РФ. И мы не можем построить сталелитейный завод. Значит, нам нужно привлекать "умные" инвестиции, которые бы развивали ту промышленность, которая уже существует, – высокотехнологичную с высокооплачиваемыми рабочими местами", - цитирует пресс-служба Беглова.
Он добавил, что инвестор приходит туда, где есть доверие.
"А доверие возникает там, где город держит слово и дает понятные, работающие меры поддержки. Мы выстроили именно такую систему", – отметил он.
По словам Беглова, важным фактором в достижении Петербургом высокого результата стало эффективное взаимодействие власти и бизнеса, внедрение инструментов Регионального инвестиционного стандарта. В Северной столице реализованы цифровые сервисы для предпринимателей, практически вся инфраструктура поддержки перешла в онлайн-формат. Инвестиционный портал Санкт‑Петербурга, ранее признанный лучшим в стране, предоставляет полный набор услуг.
На цифровой площадке центра "Мой бизнес" внедрен интеллектуальный чат-бот, работающий персонально и круглосуточно. В рамках проекта "Городской Акселератор" малый и средний бизнес получает бесплатные сервисы, диагностику, образовательные материалы.
В пресс-службе обратили внимание, что серьезных успехов город добился по направлениям кадровых и трудовых ресурсов, экспортной деятельности, а также защиты и поддержки бизнеса. Петербург занимает первое место на Северо-Западе и второе в России по общему объему экспорта. Несырьевой неэнергетический экспорт в 2025 году у Петербурга увеличился почти на 30%.
"Инвестиционный климат – это не только льготы. Это кадры, образование, транспорт, инженерные сети, городская среда. Петербург силен сочетанием успешного развития всех составляющих", – сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026Санкт-ПетербургАлександр БегловАСИ
 
 
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