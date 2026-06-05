Дегтярев высоко оценил успехи Мирры Андреевой на "Ролан Гаррос"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев отметил выступление Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции по теннису и пожелал ей удачи в финале турнира.