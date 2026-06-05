Дегтярев высоко оценил успехи Мирры Андреевой на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев отметил выступление Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции по теннису и пожелал ей удачи в финале.
- Восьмая ракетка мира Мирра Андреева впервые сыграет в финале турнира Большого шлема, ее соперницей станет польская теннисистка Майя Хвалиньская.
- Михаил Дегтярев подчеркнул заслугу Мирры Андреевой в успешном прохождении сетки турнира и выразил надежду на ее победу в финале.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев отметил выступление Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции по теннису и пожелал ей удачи в финале турнира.
В субботу восьмая ракетка мира Андреева впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Ее соперницей в решающем матче "Ролан Гаррос" станет полька Майя Хвалиньская (114-й номер мирового рейтинга), которая в полуфинале обыграла россиянку Диану Шнайдер (23).
"Она уже серебряный олимпийский призер, как и Диана Шнайдер. Они получили все государственные награды, звания за это серебро. Она на таком престижном турнире, как "Ролан Гаррос", в финале, ей это по силам однозначно. Нервное давление очень высокое. То, что она так удачно прошла сетку, это ее мощнейшая заслуга как спортсмена. Поэтому надеемся в финале на победу, будем болеть за нее. Диане Шнайдер тоже поздравления, быть в полуфинале - это очень круто. Так держать, болеем за наших", - сказал Дегтярев журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Андреева и Шнайдер на Олимпийских играх в Париже стали серебряными призерами парного турнира.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.