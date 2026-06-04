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Захарова назвала заявления Киева по Буче ложью - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:37 04.06.2026 (обновлено: 11:38 04.06.2026)
Захарова назвала заявления Киева по Буче ложью

Захарова назвала заявления Киева по Буче ложью от первого и до последнего слова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие данных о якобы погибших в Буче в 2022 году говорит о ложности обвинений против России, заявила Захарова.
  • Она предложила Киеву показать фотографии тех, кто якобы погиб в городе, с датами рождения, фамилиями, адресами, местами, где они учились или работали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отсутствие данных о якобы погибших в украинской Буче в 2022 году говорит о том, что все обвинения, которые выдвигают против России в этом отношении - ложь, Москва, со своей стороны, готова предоставлять любые документальные данные о жертвах теракта в колледже в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026 Захарова продемонстрировала фотографии погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР и отдельно рассказала о каждом. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
"Сколько они манипулируют общественным мнением, сколько они рассказывают про Бучу? Четыре года они рассказывают про Бучу. Кто-нибудь из них сел в какое-нибудь кресло или встал у какой-нибудь камеры и показал бы фотографии тех, кто якобы в Буче погиб? Вот так же, с датами рождения, с фамилиями, адресами, местами, где они учились или работали, с теми, кто их помнит, как о них говорят. Просто, чтобы мы знали. А их не было, потому что когда речь действительно идет о трагедиях, ты можешь рассказать о каждом человеке и можешь выйти и показать их фотографии, показать их родственников", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
"Все, что вам говорят про Бучу это ложь от первого до последнего слова. Потому что ни один человек, никто от киевского режима ни разу не провел ни одного мероприятия, они истаскались по всем площадкам, и по "оскарам" и Каннским фестивалям, и ни про одного не рассказали с фактами на руках. Это фантомы", - добавила она.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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