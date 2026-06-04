С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отсутствие данных о якобы погибших в украинской Буче в 2022 году говорит о том, что все обвинения, которые выдвигают против России в этом отношении - ложь, Москва, со своей стороны, готова предоставлять любые документальные данные о жертвах теракта в колледже в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что вам говорят про Бучу это ложь от первого до последнего слова. Потому что ни один человек, никто от киевского режима ни разу не провел ни одного мероприятия, они истаскались по всем площадкам, и по "оскарам" и Каннским фестивалям, и ни про одного не рассказали с фактами на руках. Это фантомы", - добавила она.