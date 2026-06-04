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Кремль раскрыл повестку дня встречи Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 04.06.2026
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22:12 04.06.2026 (обновлено: 22:23 04.06.2026)
Кремль раскрыл повестку дня встречи Путина и Мирзиеева

Песков: на повестке дня встречи Путина и Мирзиеева будут двусторонние отношения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проводит переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
  • На повестке дня встречи — двусторонние отношения, включая строительство первой атомной электростанции в Узбекистане, гуманитарное сотрудничество и экономические проекты.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Двусторонние отношения будут на повестке дня встречи президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в четверг проводит переговоры с Мирзиеевым.
«
"Главное, что сегодня на повестке дня - это наши двусторонние отношения. Они многоплановые, они включают в себя такие фундаментальные важные проекты как строительство первой атомной электростанции в стране, гуманитарное измерение, огромное количество конкретных экономических проектов в разработке. Поэтому главное - это двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам.
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ПМЭФ-2026ПолитикаРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевДмитрий Песков
 
 
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