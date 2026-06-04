Кремль раскрыл повестку дня встречи Путина и Мирзиеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проводит переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
- На повестке дня встречи — двусторонние отношения, включая строительство первой атомной электростанции в Узбекистане, гуманитарное сотрудничество и экономические проекты.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Двусторонние отношения будут на повестке дня встречи президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в четверг проводит переговоры с Мирзиеевым.
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"Главное, что сегодня на повестке дня - это наши двусторонние отношения. Они многоплановые, они включают в себя такие фундаментальные важные проекты как строительство первой атомной электростанции в стране, гуманитарное измерение, огромное количество конкретных экономических проектов в разработке. Поэтому главное - это двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам.