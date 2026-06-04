В РФС рассказали о большой любви Волгограда к сборной России и футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что жители Волгограда считают предстоящий товарищеский матч сборной России большим праздником.
- Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена".
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что в организации чувствуют отношение волгоградцев к предстоящему товарищескому матчу сборной России - жители города считают игру национальной команды большим праздником, а не будничным мероприятием.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года.
"Думаю, Волгоград всех приучил к тому, что здесь собирается очень внушительная аудитория. Для города это большой праздник, мы это видим, начиная со встречи в аэропорту - команду всегда встречают у трапа с караваем. Много детей и журналистов приходит к автобусу. Чувствуется, что в городе сборную любят и ждут, для него это не будничное мероприятие, а большой праздник", - сказал Терешин.
"Мы рассчитываем на посещаемость в 40 тысяч зрителей. На данный момент реализовано 37 тысяч билетов", - отметил собеседник агентства.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
65’ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)