В РФС рассказали о большой любви Волгограда к сборной России и футболу

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что в организации чувствуют отношение волгоградцев к предстоящему товарищескому матчу сборной России - жители города считают игру национальной команды большим праздником, а не будничным мероприятием.