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В РФС рассказали о большой любви Волгограда к сборной России и футболу - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:22 04.06.2026 (обновлено: 18:36 04.06.2026)
В РФС рассказали о большой любви Волгограда к сборной России и футболу

РИА Новости: в РФС назвали приезд сборной России в Волгоград большим праздником

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтадион "Волгоград Арена"
Стадион Волгоград Арена - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стадион "Волгоград Арена". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что жители Волгограда считают предстоящий товарищеский матч сборной России большим праздником.
  • Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена".
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор департамента мероприятий и коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что в организации чувствуют отношение волгоградцев к предстоящему товарищескому матчу сборной России - жители города считают игру национальной команды большим праздником, а не будничным мероприятием.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года.
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Товарищеский матч с Египтом посетят до двух тысяч российских болельщиков
27 мая, 08:22
"Думаю, Волгоград всех приучил к тому, что здесь собирается очень внушительная аудитория. Для города это большой праздник, мы это видим, начиная со встречи в аэропорту - команду всегда встречают у трапа с караваем. Много детей и журналистов приходит к автобусу. Чувствуется, что в городе сборную любят и ждут, для него это не будничное мероприятие, а большой праздник", - сказал Терешин.
"Мы рассчитываем на посещаемость в 40 тысяч зрителей. На данный момент реализовано 37 тысяч билетов", - отметил собеседник агентства.
Волгоград в четвертый раз за три года примет матч сборной России. Ранее на этой арене были обыграны команды Кубы (8:0), Сирии (4:0) и Ирана (2:1).
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Египет
1 : 0
Россия
65‎’‎ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
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