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Россия прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
13:26 04.06.2026 (обновлено: 13:47 04.06.2026)
Россия прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу прилетела в Волгоград на матч с командой Буркина-Фасо

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты сборной России
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу прилетела в Волгоград на товарищеский матч с командой Буркина-Фасо.
  • Товарищеский матч с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде, начало — в 20:00 мск.
  • Сборная России проведет еще один товарищеский матч 9 июня в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу прилетела в Волгоград на товарищеский матч с командой Буркина-Фасо, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России днем в четверг прилетела в Волгоград. Товарищеский матч с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня. Начало - 20:00 мск.
На сбор, который стартовал 23 мая, тренерский штаб сборной России вызвал 32 футболистов, но не все из них смогли прибыть в расположение национальной команды по состоянию здоровья. Из-за травм игры пропускают защитник "Динамо" Максим Осипенко, а также полузащитники "Монако" и "Спартака" Александр Головин и Данил Пруцев. Встречу против сборной Египта (0:1), которая прошла в Каире, пропустили атакующий хавбек "Ахмата" Лечи Садулаев и форвард "Динамо" Константин Тюкавин, однако они остались в расположении сборной.
Кроме того, 2 июня открытую для СМИ тренировку сборной России пропускали игравшие против египтян вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитник "Зенита" Игорь Дивеев и полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас. Также занятие пропустил игрок обороны "Спартака" Даниил Денисов.
Помимо матча в Каире и предстоящей игры в Волгограде, сборная России проведет еще один товарищеский матч. 9 июня национальная команда в Калининграде встретится со сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболРоссияВолгоградБуркина-ФасоМаксим ОсипенкоАлександр ГоловинДинамо МоскваСпартак МоскваМонакоДанил Пруцев
 
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