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ВЭБ.РФ через "Просвещение" будет готовить детей к будущему - РИА Новости, 04.06.2026
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17:12 04.06.2026
ВЭБ.РФ через "Просвещение" будет готовить детей к будущему

Корпорация ВЭБ.РФ будет обучать детей через "Просвещение"

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВЭБ.РФ берет на себя ответственность через "Просвещение" обучить детей, чтобы они больше познавали и были хорошо подготовлены к жизни, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.
Он выступил в рамках сессии "Система образования как основа устойчивого экономического роста" Петербургского международного экономического форума.
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"Заработанное всеми нами, нашим поколением за 30 лет, надо уметь отстаивать. И тогда к этому искусственный интеллект будет как следует прилажен. Тогда у молодых людей появится перспектива", – сказал Шувалов.
Глава ВЭБ.РФ заявил, что инструментарий включает в себя цифровые решения с партнерами, которые будут к этому готовы.
"Мы вроде все сейчас говорим про технологическое лидерство, но технологическое лидерство основано на свободе, а не на полном дирижизме", – заявил Шувалов на сессии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер. ВЭБ.РФ – титульный партнер форума.
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