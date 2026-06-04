ВЭБ.РФ через "Просвещение" будет готовить детей к будущему

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВЭБ.РФ берет на себя ответственность через "Просвещение" обучить детей, чтобы они больше познавали и были хорошо подготовлены к жизни, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

Он выступил в рамках сессии "Система образования как основа устойчивого экономического роста" Петербургского международного экономического форума.

"Заработанное всеми нами, нашим поколением за 30 лет, надо уметь отстаивать. И тогда к этому искусственный интеллект будет как следует прилажен. Тогда у молодых людей появится перспектива", – сказал Шувалов.

Глава ВЭБ.РФ заявил, что инструментарий включает в себя цифровые решения с партнерами, которые будут к этому готовы.

"Мы вроде все сейчас говорим про технологическое лидерство, но технологическое лидерство основано на свободе, а не на полном дирижизме", – заявил Шувалов на сессии.