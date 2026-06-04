Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уран добываем совместно, как я уже сказал, и будем продолжать это делать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.