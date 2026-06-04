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"Ухта" стала двукратным чемпионом России по футзалу - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:37 04.06.2026 (обновлено: 18:49 04.06.2026)
"Ухта" стала двукратным чемпионом России по футзалу

"Ухта" всухую победила "Тюмень" и стала чемпионом России по футзалу

© Фото : Пресс-служба "Ухты"Андрей Павлов и Тьяго Гуитта
Андрей Павлов и Тьяго Гуитта - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Ухты"
Андрей Павлов и Тьяго Гуитта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда «Ухта» победила «Тюмень» в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу со счетом 6:2 и завоевала золотые медали турнира.
  • Клуб КПРФ выиграл у «Норильского Никеля» в третьем матче и всухую завершил серию за бронзовые медали со счетом 3-0.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Ухта" победила "Тюмень" в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу и завоевала золотые медали турнира.
Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей мячи забили Михаил Москалев (5-я минута), Дмитрий Прудников (17), Сергей Денисов (19), Фелипе Парадински (21 и 37) и Андрей Павлов (38). В составе "Тюмени" мячи забили Денис Неведров (6) и Хесус Гордильо (28).
"Ухта" всухую выиграла серию до четырех побед (4-0), благодаря чему второй раз в истории и второй раз подряд стала чемпионом страны.
В третьем матче серии бронзовые медали столичный клуб КПРФ со счетом 3:1 выиграл у "Норильского Никеля" и также всухую завершил серию до трех побед в свою пользу - 3-0.
Футболисты Ухты - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Ухта" в третий раз обыграла "Тюмень" в финале чемпионата России по футзалу
3 июня, 20:10
 
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