"Ухта" стала двукратным чемпионом России по футзалу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда «Ухта» победила «Тюмень» в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу со счетом 6:2 и завоевала золотые медали турнира.
- Клуб КПРФ выиграл у «Норильского Никеля» в третьем матче и всухую завершил серию за бронзовые медали со счетом 3-0.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Ухта" победила "Тюмень" в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу и завоевала золотые медали турнира.
Встреча прошла в Тюмени и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей мячи забили Михаил Москалев (5-я минута), Дмитрий Прудников (17), Сергей Денисов (19), Фелипе Парадински (21 и 37) и Андрей Павлов (38). В составе "Тюмени" мячи забили Денис Неведров (6) и Хесус Гордильо (28).
"Ухта" всухую выиграла серию до четырех побед (4-0), благодаря чему второй раз в истории и второй раз подряд стала чемпионом страны.
В третьем матче серии бронзовые медали столичный клуб КПРФ со счетом 3:1 выиграл у "Норильского Никеля" и также всухую завершил серию до трех побед в свою пользу - 3-0.