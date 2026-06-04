В России заявили о позитивных решения для наших велосипедистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Олег Сиенко заявил, что на заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) были приняты позитивные для российских гонщиков и обнадеживающие решения.