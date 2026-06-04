В России заявили о позитивных решения для наших велосипедистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Италии с 2 по 4 июня проходит заседание руководящего комитета UCI.
- На заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов были приняты позитивные для российских гонщиков решения.
- Российские гонщики выступают на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, имея ограничения по командам и отсутствие гимна и знамени.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Олег Сиенко заявил, что на заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) были приняты позитивные для российских гонщиков и обнадеживающие решения.
"Если брать международную платформу, то у нас в велоспорте, как и у многих основных видов спорта, есть определенные проблемы, их больше, чем позитива. Мы выступаем в нейтральном статусе, у нас есть ограничения по командам, нет гимна и знамени. Политика сегодня руководит разумом, но мы руки не опускаем, выступаем на чемпионатах мира и Европы, но, к сожалению, в нейтральном статусе", - заявил Сиенко в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть и позитив: благодаря усилиям Федерации водных видов спорта России у нас есть основной аргумент, когда мы боремся за нашу правду в европейской и мировой федерациях. Вчера на руководящем комитете Международной федерации велоспорта были приняты позитивные и обнадеживающие решения", - добавил глава ФВСР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.