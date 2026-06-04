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В России заявили о позитивных решения для наших велосипедистов - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:27 04.06.2026 (обновлено: 12:34 04.06.2026)
В России заявили о позитивных решения для наших велосипедистов

Сиенко: на заседании руководящего комитета UCI приняли позитивные решения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтарт групповой велогонки среди мужчин на велошоссе
Старт групповой велогонки среди мужчин на велошоссе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Италии с 2 по 4 июня проходит заседание руководящего комитета UCI.
  • На заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов были приняты позитивные для российских гонщиков решения.
  • Российские гонщики выступают на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, имея ограничения по командам и отсутствие гимна и знамени.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Олег Сиенко заявил, что на заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) были приняты позитивные для российских гонщиков и обнадеживающие решения.
В Италии с 2 по 4 июня проходит заседание руководящего комитета UCI.
"Если брать международную платформу, то у нас в велоспорте, как и у многих основных видов спорта, есть определенные проблемы, их больше, чем позитива. Мы выступаем в нейтральном статусе, у нас есть ограничения по командам, нет гимна и знамени. Политика сегодня руководит разумом, но мы руки не опускаем, выступаем на чемпионатах мира и Европы, но, к сожалению, в нейтральном статусе", - заявил Сиенко в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть и позитив: благодаря усилиям Федерации водных видов спорта России у нас есть основной аргумент, когда мы боремся за нашу правду в европейской и мировой федерациях. Вчера на руководящем комитете Международной федерации велоспорта были приняты позитивные и обнадеживающие решения", - добавил глава ФВСР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортИталияЕвропаРоссияОлег СиенкоUCIФВСР
 
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