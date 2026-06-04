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Тюкавин оценил суточный забег Смертина - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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08:04 04.06.2026 (обновлено: 08:06 04.06.2026)
Тюкавин оценил суточный забег Смертина

Тюкавин назвал подвигом суточный забег Смертина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Смертин
Алексей Смертин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина.
  • Алексей Смертин в возрасте 51 года пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км, и занял 25-е место в забеге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин в рамках забега "Борись и побеждай" перед началом деловой программы Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что считает подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина.
1 мая экс-футболист отмечал 51-летие. В своем Telegram-канале Смертин сообщил, что планирует провести 24-часовой забег по кругу. В итоге Смертин пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км, и занял 25-е место. Первым стал Александр Моедо (285,2 км).
«
"Это подвиг, не каждому дано, и поздравляю его. Он большой молодец, в таком возрасте бегает такие большие дистанции. Мне бы, наверное, это сделать было очень-очень тяжело", - сказал Тюкавин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортРоссияАлексей СмертинКонстантин ТюкавинДинамо Москва
 
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