Тюкавин оценил суточный забег Смертина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Константин Тюкавин в рамках забега "Борись и побеждай" перед началом деловой программы Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что считает подвигом суточный забег бывшего капитана национальной команды Алексея Смертина.