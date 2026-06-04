"Ролан Гаррос" подтвердил успешную смену поколений, заявил Тарпищев

Собеседник агентства объяснил, почему аналогичный процесс в мужском теннисе идет не так гладко. "Три неплохих наших игрока в юниорскую одиночную сетку попали, но в целом смена поколений идет сложнее. Смысл в том, что у нас нет спаррингов специально под молодняк. Это большая проблема для роста, ребята требуют более интенсивной игры, чтобы сформировать игру на высоких скоростях. Такой пробел у нас есть. Нам надо иметь двух спарринг-партнеров для каждого молодого игрока, на сегодня это проблема", - отметил президент ФТР.