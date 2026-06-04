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"Ролан Гаррос" подтвердил успешную смену поколений, заявил Тарпищев - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
08:22 04.06.2026
"Ролан Гаррос" подтвердил успешную смену поколений, заявил Тарпищев

Тарпищев: "Ролан Гаррос" подтвердил успешную смену поколений в женском теннисе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две россиянки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер — вышли в полуфинал одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
  • В турнире юниорок в четвертьфинале встретятся россиянки Екатерина Доценко и Алиса Октябрева, а всего в состязаниях девушек с первого круга борьбу вели восемь юных российских теннисисток.
  • По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, в женском теннисе успешно произошла смена поколений, но аналогичный процесс в мужском теннисе идет не так гладко из-за отсутствия спаррингов специально под молодежь.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский женский теннис удачно прошел через смену поколений, это подтверждает нынешний Открытый чемпионат Франции как во взрослом, так и в юниорском разряде, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
На проходящем в Париже "Ролан Гаррос" две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер – вышли в полуфинал одиночного разряда. В турнире юниорок в четвертьфинале встретятся россиянки Екатерина Доценко и Алиса Октябрева. Всего же в состязаниях девушек с первого круга борьбу вели восемь юных российских теннисисток.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Я обожаю Мирру": Кырстя назвала Андрееву благословением для тенниса
2 июня, 16:29
"У нас в женском теннисе успешно произошла смена поколений. Очень большая плеяда молодых теннисисток пришла. Помимо Андреевой, Шнайдер уже в прошлом году стабильно играла в диапазоне между мировой десяткой и тридцаткой, а в отдельных матчах уровень поднимался и выше. В прошлом году в районе десятки у нас были Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, чуть раньше Анастасия Павлюченкова. А в следующем году могут уже прийти другие, что подтверждает нынешний юниорский "Ролан Гаррос", где восемь наших девушек попали в основную сетку", - сказал Тарпищев.
Собеседник агентства объяснил, почему аналогичный процесс в мужском теннисе идет не так гладко. "Три неплохих наших игрока в юниорскую одиночную сетку попали, но в целом смена поколений идет сложнее. Смысл в том, что у нас нет спаррингов специально под молодняк. Это большая проблема для роста, ребята требуют более интенсивной игры, чтобы сформировать игру на высоких скоростях. Такой пробел у нас есть. Нам надо иметь двух спарринг-партнеров для каждого молодого игрока, на сегодня это проблема", - отметил президент ФТР.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Кафельников о победе Шнайдер: российский женский теннис никуда не пропал
3 июня, 17:08
 
ТеннисСпортПарижМирра АндрееваДиана ШнайдерФедерация тенниса России (ФТР)Людмила Самсонова
 
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