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Умер второй лучший бомбардир в истории "Челси" Бобби Тэмблинг - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:44 04.06.2026
Умер второй лучший бомбардир в истории "Челси" Бобби Тэмблинг

Второй лучший бомбардир «Челси» Бобби Тэмблинг умер в возрасте 84 лет

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Челси» Бобби Тэмблинг скончался в возрасте 84 лет.
  • Бобби Тэмблинг забил 202 гола за 370 матчей, выступая за «Челси» с 1959 по 1970 год, и остается обладателем клубного рекорда по количеству голов в одном матче — пять мячей в ворота «Астон Виллы» в 1966 году.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Второй лучший бомбардир в истории английского футбольного клуба "Челси" Бобби Тэмблинг скончался в возрасте 84 лет, сообщил в соцсети Х ирландский клуб "Кроссхейвен", который он ранее тренировал.
По информации издания Sky Sports, бывшему английскому футболисту была диагностирована деменция.
Тэмблинг выступал за "Челси" с 1959 по 1970 год, он записал на свой счет 202 гола за 370 матчей. В 2013 году его рекорд по забитым мячам побил англичанин Фрэнк Лэмпард.
Тэмблинг остается обладателем клубного рекорда по количеству голов в одном матче - в 1966 году он забил пять мячей в ворота "Астон Виллы".
 
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