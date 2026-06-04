Умер второй лучший бомбардир в истории "Челси" Бобби Тэмблинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Челси» Бобби Тэмблинг скончался в возрасте 84 лет.
- Бобби Тэмблинг забил 202 гола за 370 матчей, выступая за «Челси» с 1959 по 1970 год, и остается обладателем клубного рекорда по количеству голов в одном матче — пять мячей в ворота «Астон Виллы» в 1966 году.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Второй лучший бомбардир в истории английского футбольного клуба "Челси" Бобби Тэмблинг скончался в возрасте 84 лет, сообщил в соцсети Х ирландский клуб "Кроссхейвен", который он ранее тренировал.
По информации издания Sky Sports, бывшему английскому футболисту была диагностирована деменция.
Тэмблинг выступал за "Челси" с 1959 по 1970 год, он записал на свой счет 202 гола за 370 матчей. В 2013 году его рекорд по забитым мячам побил англичанин Фрэнк Лэмпард.
Тэмблинг остается обладателем клубного рекорда по количеству голов в одном матче - в 1966 году он забил пять мячей в ворота "Астон Виллы".