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Чемпиона по вольной борьбе приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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10:48 04.06.2026 (обновлено: 12:22 04.06.2026)
Чемпиона по вольной борьбе приговорили к пожизненному сроку

Муртазалиева* заочно приговорили к пожизненному сроку

© Фото : ФСБР Сагид Муртазалиев
Сагид Муртазалиев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ФСБР
Сагид Муртазалиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд заочно приговорил Сагида Муртазалиева* к пожизненному лишению свободы.
  • Муртазалиева* признали виновным в финансировании терроризма и организации покушений на убийство.
  • Приговор вынесли заочно, так как Муртазалиев* находится в международном розыске.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главу администрации Кизлярского района Дагестана, чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева* по делу о финансировании терроризма и организации покушений на убийство, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с начала 2009 года на территории Кизлярского района Дагестана действовало незаконное вооруженное формирование. В этот период подсудимый, исполняющий обязанности главы администрации района, передал через другого человека участнику НВФ 2,7 миллиона рублей.
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В июле 2010 года Муртазалиев*, исполняющий к тому времени обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда Дагестана, решил организовать убийство замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и замглавы администрации Кизляра членами НВФ за вознаграждение.
В июле 2010 года Муртазалиев* встретился с представителем НВФ, договорился о совершении убийства и передал 3 миллиона рублей. После этого 3 августа 2010 года боевики подъехали к месту нахождения замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и выстрелили в него не менее девяти раз. Он погиб. Также они выстрелили не менее 30 раз по автомобилю замглавы администрации Кизляра, но тот выжил.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением государственной награды - Ордена Почета", - сказал представитель суда.
Приговор был вынесен заочно, поскольку Муртазалиев* находится международном розыске.
Муртазалиев* - чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр по вольной борьбе, бывший депутат народного собрания Дагестана.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярский районКизлярСагид Муртазалиев
 
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