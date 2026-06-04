Чемпиона по вольной борьбе приговорили к пожизненному сроку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южный окружной военный суд заочно приговорил Сагида Муртазалиева* к пожизненному лишению свободы.
- Муртазалиева* признали виновным в финансировании терроризма и организации покушений на убийство.
- Приговор вынесли заочно, так как Муртазалиев* находится в международном розыске.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главу администрации Кизлярского района Дагестана, чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева* по делу о финансировании терроризма и организации покушений на убийство, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с начала 2009 года на территории Кизлярского района Дагестана действовало незаконное вооруженное формирование. В этот период подсудимый, исполняющий обязанности главы администрации района, передал через другого человека участнику НВФ 2,7 миллиона рублей.
В июле 2010 года Муртазалиев*, исполняющий к тому времени обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда Дагестана, решил организовать убийство замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и замглавы администрации Кизляра членами НВФ за вознаграждение.
В июле 2010 года Муртазалиев* встретился с представителем НВФ, договорился о совершении убийства и передал 3 миллиона рублей. После этого 3 августа 2010 года боевики подъехали к месту нахождения замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и выстрелили в него не менее девяти раз. Он погиб. Также они выстрелили не менее 30 раз по автомобилю замглавы администрации Кизляра, но тот выжил.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением государственной награды - Ордена Почета", - сказал представитель суда.
Приговор был вынесен заочно, поскольку Муртазалиев* находится международном розыске.
* Внесен в список террористов и экстремистов