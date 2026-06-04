Чемпиона по вольной борьбе приговорили к пожизненному сроку

В июле 2010 года Муртазалиев* встретился с представителем НВФ, договорился о совершении убийства и передал 3 миллиона рублей. После этого 3 августа 2010 года боевики подъехали к месту нахождения замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и выстрелили в него не менее девяти раз. Он погиб. Также они выстрелили не менее 30 раз по автомобилю замглавы администрации Кизляра, но тот выжил.