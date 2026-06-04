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В Минтруде призвали вузы учить студентов адаптироваться к рынку труда - РИА Новости, 04.06.2026
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12:05 04.06.2026 (обновлено: 12:48 04.06.2026)
В Минтруде призвали вузы учить студентов адаптироваться к рынку труда

Платыгин: вузам важно учить студентов адаптироваться к рынку труда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин заявил, что студенты должны получать навыки для гибкой реакции на изменения на рынке труда.
  • Замминистр отметил, что роль неформального образования, наставничества и самообразования будет возрастать, а технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Студенты в России должны получать не только знания, но и навыки, позволяющие им гибко реагировать на изменения на рынке труда, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"Важно не просто дать знания и сориентировать абитуриента, сделать его востребованным после выпуска, но и дать ему определенные навыки, способности, которые будут позволять ему в дальнейшем адаптироваться к меняющимся требованиям", - сказал Платыгин на сессии "Система образования как основа устойчивого экономического роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что скорость изменений на рынке труда будет только увеличиваться, а роль неформального образования, наставничества и самообразования станет более значимой. По словам замминистра, уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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