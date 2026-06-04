Глава делегации США на ПМЭФ заявил, что его радушно встретили в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге.
- Он отметил, что многие в зале являются его личными друзьями на протяжении десятилетий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге, где у него много друзей.
"Меня снова приняли в Санкт-Петербурге с большим радушием. Многие в этом зале являются моими личными друзьями на протяжении десятилетий", — сказал Кук, выступая в рамках сессии "Россия – США: диалог культур".
Кук возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ. Он также является председателем Комиссии по изящным искусствам США.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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