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Глава делегации США на ПМЭФ заявил, что его радушно встретили в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2026
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11:31 04.06.2026 (обновлено: 12:16 04.06.2026)
Глава делегации США на ПМЭФ заявил, что его радушно встретили в Петербурге

Родни Кук заявил, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРодни Мимс Кук-младший на ПМЭФ. 4 июня 2026
Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ. 4 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге.
  • Он отметил, что многие в зале являются его личными друзьями на протяжении десятилетий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявил, что его с большим радушием приняли в Санкт-Петербурге, где у него много друзей.
"Меня снова приняли в Санкт-Петербурге с большим радушием. Многие в этом зале являются моими личными друзьями на протяжении десятилетий", — сказал Кук, выступая в рамках сессии "Россия – США: диалог культур".
Кук возглавляет американскую делегацию на ПМЭФ. Он также является председателем Комиссии по изящным искусствам США.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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