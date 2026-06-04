Федорищев назвал финансовое положение "Крыльев Советов" стабильным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у футбольного клуба «Крылья Советов» стабильное финансовое положение.
- «Крылья Советов» выплатили долг перед ООО «РТ-Капитал» в размере почти 1,1 млрд рублей.
- «Крылья Советов» завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что у футбольного клуба "Крылья Советов" абсолютно стабильное финансовое положение.
В феврале стало известно, что "Крылья Советов" выплатили долг перед ООО "РТ-Капитал", дочерней структурой корпорации "Ростех". Общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей. В марте генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что самарский клуб имеет задолженности по выплатам заработной платы перед игроками и сотрудниками команды.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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