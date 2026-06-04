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Федорищев назвал финансовое положение "Крыльев Советов" стабильным - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
19:22 04.06.2026 (обновлено: 19:36 04.06.2026)
Федорищев назвал финансовое положение "Крыльев Советов" стабильным

Федорищев: у "Крыльев Советов" абсолютно стабильное финансовое положение

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Сергей БобылевВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Сергей Бобылев
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у футбольного клуба «Крылья Советов» стабильное финансовое положение.
  • «Крылья Советов» выплатили долг перед ООО «РТ-Капитал» в размере почти 1,1 млрд рублей.
  • «Крылья Советов» завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что у футбольного клуба "Крылья Советов" абсолютно стабильное финансовое положение.
В феврале стало известно, что "Крылья Советов" выплатили долг перед ООО "РТ-Капитал", дочерней структурой корпорации "Ростех". Общий объем денежных средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей. В марте генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил РИА Новости, что самарский клуб имеет задолженности по выплатам заработной платы перед игроками и сотрудниками команды.
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"Абсолютно нет, - ответил Федорищев на вопрос, нет ли у него опасений, что "Крылья Советов" могут повторить судьбу "Химок". - У них абсолютно стабильное финансовое положение".
"Крылья Советов" завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола. В последнем туре чемпионата самарский клуб на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 4:1.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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