Федорищев назвал финансовое положение "Крыльев Советов" стабильным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что у футбольного клуба "Крылья Советов" абсолютно стабильное финансовое положение.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.