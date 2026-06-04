В РФС заявили, что общая ситуация благоволит допуску сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Сорокин заявил, что общая ситуация в спорте благоволит допуску российских футбольных команд до международных турниров.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине, и санкции будут действовать до завершения СВО.
- Вопрос допуска российских команд по-прежнему зависит от решения руководства УЕФА.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что общая ситуация в спорте благоволит допуску российских футбольных команд до международных турниров.
Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
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"Другие федерации, конечно, подают положительный сигнал своими действиями, и общая атмосфера в спорте сейчас нам благоволит. Но вопрос допуска по-прежнему зависит от решения руководства УЕФА", - сказал Сорокин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.