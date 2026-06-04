Соловейчик назвал секрет полноценного допуска российских дзюдоистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международной федерации дзюдо проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
- Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик отметил важность сотрудничества и консолидации усилий для достижения этого результата.
- Соловейчик подчеркнул поддержку национальных федераций, МИД и министра спорта РФ Михаила Дегтярева в процессе возвращения на международные соревнования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Секрет полноценного допуска российских дзюдоистов до международных соревнований заключается в сотрудничестве и консолидации усилий, заявил глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
"Мы опытом гордимся, федерация дзюдо первой пробила брешь, добившись права выступать с гимном нашей страны. Мы понимаем, что этот опыт довольно специфичен, он базируется на тех предпосылках, которые у нас есть. Прежде всего это долгая политика выстраивания дружеских отношений с международной федерацией. Решение о допуске принимала Международная федерация дзюдо, но нас поддерживали национальные федерации. И, если вы помните мудрое решение президента решать каждой федерации, участвовать или нет, мы приняли решение участвовать. И это, считаем, было правильное решение: мы сказали, что всегда находились и будем находиться в семье, понимая, что санкционные решения федерациям были навязаны правительствами", - сказал Соловейчик в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"Решение поменять серебряную медаль Инала Тасоева на золотую было принято в санкционный период, что говорит о наших отношениях с международной федерацией. Но при этом мы приняли решение не ехать на Олимпиаду в Париже, когда олимпийский комитет выбрал только четырех не самых сильных спортсменов. Мы старались поступать гибко", - добавил он.
Соловейчик отметил важность помощи МИД, а также поездок министра спорта РФ Михаила Дегтярева. "Нас очень сильно поддержало министерство, правительство нашей страны. Нашему входу в семью предшествовало огромное количество поездок Михаила Владимировича на наши соревнования, мы работали вместе. Также мы всегда чувствовали поддержку МИД в лице дипмиссий, консулов, послов. Секрет наших успехов именно в сотрудничестве, консолидации усилий", - подчеркнул глава ФДР.
"Что касается выступления (на Олимпиаде-2028) в Лос-Анджелесе, у нас лучшие спортсмены, специалисты, условия подготовки. Мы следуем идеалам олимпизма, от них многие отвернулись, но наши коллеги-дзюдоисты соблюдали их, что позволило нам следовать в общем фарватере. Победы на Олимпиаде так же важны, как и на поле брани", - заключил он.
Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ
25 ноября 2025, 13:21