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Соловейчик назвал секрет полноценного допуска российских дзюдоистов - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:58 04.06.2026
Соловейчик назвал секрет полноценного допуска российских дзюдоистов

Соловейчик: секрет допуска дзюдоистов заключается в сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского союза дзюдо, вице-президент Российской и Международной Федерации дзюдо Сергей Соловейчик
Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Российской и Международной Федерации дзюдо Сергей Соловейчик - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Российской и Международной Федерации дзюдо Сергей Соловейчик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международной федерации дзюдо проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
  • Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик отметил важность сотрудничества и консолидации усилий для достижения этого результата.
  • Соловейчик подчеркнул поддержку национальных федераций, МИД и министра спорта РФ Михаила Дегтярева в процессе возвращения на международные соревнования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Секрет полноценного допуска российских дзюдоистов до международных соревнований заключается в сотрудничестве и консолидации усилий, заявил глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Мы опытом гордимся, федерация дзюдо первой пробила брешь, добившись права выступать с гимном нашей страны. Мы понимаем, что этот опыт довольно специфичен, он базируется на тех предпосылках, которые у нас есть. Прежде всего это долгая политика выстраивания дружеских отношений с международной федерацией. Решение о допуске принимала Международная федерация дзюдо, но нас поддерживали национальные федерации. И, если вы помните мудрое решение президента решать каждой федерации, участвовать или нет, мы приняли решение участвовать. И это, считаем, было правильное решение: мы сказали, что всегда находились и будем находиться в семье, понимая, что санкционные решения федерациям были навязаны правительствами", - сказал Соловейчик в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"Решение поменять серебряную медаль Инала Тасоева на золотую было принято в санкционный период, что говорит о наших отношениях с международной федерацией. Но при этом мы приняли решение не ехать на Олимпиаду в Париже, когда олимпийский комитет выбрал только четырех не самых сильных спортсменов. Мы старались поступать гибко", - добавил он.
Соловейчик отметил важность помощи МИД, а также поездок министра спорта РФ Михаила Дегтярева. "Нас очень сильно поддержало министерство, правительство нашей страны. Нашему входу в семью предшествовало огромное количество поездок Михаила Владимировича на наши соревнования, мы работали вместе. Также мы всегда чувствовали поддержку МИД в лице дипмиссий, консулов, послов. Секрет наших успехов именно в сотрудничестве, консолидации усилий", - подчеркнул глава ФДР.
"Что касается выступления (на Олимпиаде-2028) в Лос-Анджелесе, у нас лучшие спортсмены, специалисты, условия подготовки. Мы следуем идеалам олимпизма, от них многие отвернулись, но наши коллеги-дзюдоисты соблюдали их, что позволило нам следовать в общем фарватере. Победы на Олимпиаде так же важны, как и на поле брани", - заключил он.
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ПМЭФ-2026СпортПарижРоссияЛос-АнджелесСергей СоловейчикИнал ТасоевМихаил ДегтяревМеждународная федерация дзюдоФДР
 
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