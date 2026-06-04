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Шнайдер заработала почти 64 миллиона рублей за участие в "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
20:26 04.06.2026 (обновлено: 20:54 04.06.2026)
Шнайдер заработала почти 64 миллиона рублей за участие в "Ролан Гаррос"

Россиянка Шнайдер заработала почти 64 млн рублей за участие в "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала около 63,99 миллиона рублей призовых за участие в Открытом чемпионате Франции.
  • Другая представительница России Мирра Андреева впервые вышла в финал турнира Большого шлема и получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала около 63,99 миллиона рублей призовых за участие в Открытом чемпионате Франции.
В четверг получившая 25-й номер мирового рейтинга Шнайдер уступила 114-й ракетке мира польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в полуфинале "Ролан Гаррос". Призовые россиянки за участие в Открытом чемпионате Франции составили 750 тысяч евро (63,99 млн рублей).
Ранее в четверг другая представительница России Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Андреева получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в "Ролан Гаррос".
Финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня. Победительница турнира получит 2,8 млн евро (238 млн рублей).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Андреева выбила дерзкую украинку: Россия снова в финале "Ролан Гаррос"
Вчера, 18:42
 
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