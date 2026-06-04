Шнайдер заработала почти 64 миллиона рублей за участие в "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала около 63,99 миллиона рублей призовых за участие в Открытом чемпионате Франции.
- Другая представительница России Мирра Андреева впервые вышла в финал турнира Большого шлема и получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала около 63,99 миллиона рублей призовых за участие в Открытом чемпионате Франции.
В четверг получившая 25-й номер мирового рейтинга Шнайдер уступила 114-й ракетке мира польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в полуфинале "Ролан Гаррос". Призовые россиянки за участие в Открытом чемпионате Франции составили 750 тысяч евро (63,99 млн рублей).
Ранее в четверг другая представительница России Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Андреева получит как минимум 1,4 млн евро (119,45 млн рублей) за участие в "Ролан Гаррос".
Финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции пройдет 6 июня. Победительница турнира получит 2,8 млн евро (238 млн рублей).