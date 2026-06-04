Сборная Южной Кореи обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Южной Кореи по футболу обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче со счетом 1:0.
- Гол в составе южнокорейской сборной забил Ли Дон Ген на 57-й минуте.
- Сборная Панамы обыграла команду Доминиканской Республики со счетом 4:2.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Южной Кореи по футболу обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче, который прошел в США.
Встреча в Сэнди (штат Юта) завершилась со счетом 1:0 в пользу южнокорейской сборной, в составе которой гол забил Ли Дон Ген (57-я минута).
В другом матче дня сборная Панамы обыграла команду Доминиканской Республики со счетом 4:2. В составе победителей матч в стартовом составе начал защитник "Нижнего Новгорода" Эдгардо Фаринья, он был заменен в начале второго тайма. У проигравшей сборной на поле в старте вышел нападающий тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес, который тоже был заменен после первой половины встречи.