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Сборная Южной Кореи обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
08:20 04.06.2026
Сборная Южной Кореи обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче

Южная Корея обыграла Сальвадор в товарищеском матче перед стартом ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкфутболисты сборной Южной Кореи радуются забитому голу.
футболисты сборной Южной Кореи радуются забитому голу. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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футболисты сборной Южной Кореи радуются забитому голу.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Южной Кореи по футболу обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче со счетом 1:0.
  • Гол в составе южнокорейской сборной забил Ли Дон Ген на 57-й минуте.
  • Сборная Панамы обыграла команду Доминиканской Республики со счетом 4:2.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Южной Кореи по футболу обыграла команду Сальвадора в товарищеском матче, который прошел в США.
Встреча в Сэнди (штат Юта) завершилась со счетом 1:0 в пользу южнокорейской сборной, в составе которой гол забил Ли Дон Ген (57-я минута).
Сборная Южной Кореи примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе А она встретится с мексиканцами, а также с командами ЮАР и Чехии.
В другом матче дня сборная Панамы обыграла команду Доминиканской Республики со счетом 4:2. В составе победителей матч в стартовом составе начал защитник "Нижнего Новгорода" Эдгардо Фаринья, он был заменен в начале второго тайма. У проигравшей сборной на поле в старте вышел нападающий тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес, который тоже был заменен после первой половины встречи.
Сборная Панамы также примет участие в чемпионате мира 2026 года, она сыграет в группе L против команд Хорватии, Ганы и Англии.
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