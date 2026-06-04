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"Готовит катастрофу". Слова фон дер Ляйен о России вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 04.06.2026
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16:21 04.06.2026

"Готовит катастрофу". Слова фон дер Ляйен о России вызвали переполох в Сети

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен, обвиняющей Россию в экономическом давлении на Армению.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию якобы в экономическом давлении на Армению.
"И это в то время, как Запад запретил России доступ к SWIFT? Вы действительно достигли такого уровня глупости, который опасен для человечества", — написал один из комментаторов.
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"России следует полностью запретить экспорт нефти и газа в ЕС, особенно этой зимой. Пришло время преподать им ценный урок", — предложил другой.
"Продолжайте готовить очередную катастрофу. Армяне будут вам очень благодарны, когда их страна превратится в руины", — сыронизировал третий.
"Вот она, старая ведьма-вампирша, которая объявила о своей следующей цели для уничтожения. <…> Ненасытная", — заключили читатели.
Урсула фон дер Ляйен в четверг обвинила Москву в "экономическом принуждении" по отношению к Еревану.
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Ранее в ЕК заявили, что Евросоюз работает над пакетом мер поддержки для Армении, который, в частности, включает 50 миллионов евро финансовой помощи. Отмечается, что также запланированы меры по упрощению торговли рядом армянских товаров.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер-министр Армении Никол Пашинянзаявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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В миреАрменияРоссияЕреванУрсула фон дер ЛяйенНикол ПашинянВладимир ПутинЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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