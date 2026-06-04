Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
- У России с Казахстаном появился новый совместный проект, связанный со строительством атомной электростанции.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Казахстаном в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Энергетика - известное дело, промышленность, космос", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Он подчеркнул, что у России с Казахстаном появился новый совместный проект, связанный с строительством атомной электростанции.
"Хочу отметить, что Казахстан – это страна с очень богатыми ресурсами, нужны и востребованы во всем мире топливо для атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.