Путин: Россия готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия, в том числе авиацию и ПВО, заявил президент России Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.