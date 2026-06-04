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Путин: Россия готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:45 04.06.2026
Путин: Россия готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия

Путин: РФ готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова совместно с Индией разрабатывать новые виды оружия, включая авиацию и системы ПВО.
  • Президент России Владимир Путин предложил Индии сотрудничество в разработке самолета Су-57 пятого поколения и отметил, что Россия готова поставлять и развивать это направление совместно с Индией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова с Индией совместно разрабатывать новые виды оружия, в том числе авиацию и ПВО, заявил президент России Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
"Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии разрабатывать эту машину (Су-57 - ред). Это машина пятого поколения. Я думаю, что лучшая в мире. Но наши индийские друзья тогда сказали, вы сами, а потом посмотрим. В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы конечно с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет ограничений. То же самое касается систем ПВО", - сказал Путин.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026В миреИндияРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинСу-57
 
 
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