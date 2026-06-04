Россия и Казахстан связаны многовековой историей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россию и Казахстан связывает многовековая история взаимоотношений.
- Путин отметил преимущества сотрудничества между странами, такие как единые транспортные связи, общий язык и взаимопонимание, в рамках встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан связаны многовековой историей взаимоотношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Общая цель одна - развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России. Мы хорошо это понимаем и знаем: нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения. И у нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам со времен, когда мы находились в составе единого государства", - отметил Путин.
Преимуществом президент назвал кооперацию. Стороны обладают едиными транспортными связями, говорят на одном языке и понимают друг друга.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.