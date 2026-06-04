Кандидат в президенты "Реала" пообещал не приглашать Моуринью

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кандидат на пост президента мадридского "Реала" бизнесмен Энрике Рикельме пообещал привести в клуб обладателя "Золотого мяча" 2024 года Родри и норвежского нападающего Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", а также заявил, что в случае его избрания португальский тренер Жозе Моуринью не возглавит клуб.