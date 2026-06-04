Кандидат в президенты "Реала" пообещал не приглашать Моуринью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энрике Рикельме, кандидат на пост президента мадридского «Реала», пообещал привести в клуб обладателя «Золотого мяча» 2024 года Родри и норвежского нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
- Рикельме заявил, что в случае его избрания португальский тренер Жозе Моуринью не возглавит клуб.
- Действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов, они пройдут 7 июня.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кандидат на пост президента мадридского "Реала" бизнесмен Энрике Рикельме пообещал привести в клуб обладателя "Золотого мяча" 2024 года Родри и норвежского нападающего Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", а также заявил, что в случае его избрания португальский тренер Жозе Моуринью не возглавит клуб.
Ранее действующий президент "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы пройдут 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в "Реале" были безальтернативными.
"Я взял на себя обязательство в отношении двух игроков, которых я назвал, и подписал личную нотариальную гарантию. Если я нарушу обещание, то выплачу 100% стоимости членских взносов всех 100 тысяч членов клуба "Реал". У Холанда есть пункт о выкупе, и он хочет перейти в "Реал". Родри - великий футболист, обладатель "Золотого мяча", играет на позиции, которую "Реал" должен усилить. Если я стану президентом, Родри будет играть в "Реале", - цитирует Рикельме As.
В среду в соцсети предвыборного штаба Переса было объявлено, что в случае его переизбрания главным тренером "Реала" назначат Моуринью.
"Он не вписывается в наш проект. У меня на примете другой тренер", - подчеркнул Рикельме.