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Путин отметил важность инициативы Токаева по поддержке русского языка - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:15 04.06.2026
Путин отметил важность инициативы Токаева по поддержке русского языка

Путин отметил важность инициативы Токаева в создании организации русского языка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил важность инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в создании международной структуры по поддержке русского языка.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в создании международной структуры по поддержке русского языка.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Большое количество казахстанцев учится в российских вузах, и мы благодарны президенту Казахстана за то, что он выступил инициатором создания международной структуры по поддержке русского языка. Это, я считаю… направлено в будущее, направлено на то, чтобы сохранить наши отношения и развивать их по всем направлениям, включая и гуманитарный аспект", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
 
ПМЭФ-2026КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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