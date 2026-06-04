Путин оценил развитие отношений России и Казахстана на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал преимуществом развитие отношений России и Казахстана на русском языке.
- Президент отметил, что общее прошлое и единые транспортные связи являются преимуществами для кооперации между Россией и Казахстаном.
- Он подчеркнул интерес в сохранении преимуществ, которые дает образование, развивающееся в Казахстане и России, и упомянул о сотрудничестве в рамках системы "Сириус" для поиска и поддержки талантливых детей.
СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал преимуществом, что Россия и Казахстан развивают отношения на русском языке, отметив, что это важный фактор, приобретающий, прежде всего, чисто экономическое измерение.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"У нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам еще со времен, когда мы находились в составе единого государства. Какие это преимущества? Кооперация, прежде всего, единые транспортные связи", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства также отметил в качестве преимущества развитие отношений на русском языке и поблагодарил журналистку из Казахстана за заданный вопрос на русском языке.
"Это тоже важный фактор, который приобретает в известной степени и определенных случаях прежде всего чисто экономическое измерение. Все понятно, мы понимаем друг друга, говорим на одном языке", - подчеркнул он.
По словам президента РФ, существует огромный интерес сохранить те преимущества, которое дает образование, развивающееся в Казахстане и России.
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"Как вы помните, мы поприсутствовали с президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым - ред.) при начале работы системы "Сириус", которая хорошо себя зарекомендовала, наработала хорошие способы поиска и поддержки талантливых детей. Конечно, в Казахстане много талантливых детей, их нужно только найти. Этому будет посвящено вот это направление нашего сотрудничества", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.