Путин рассказал о формировании ядерной индустрии в Узбекистане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При содействии России в Узбекистане начинается формирование национальной высокотехнологичной ядерной индустрии, заявил Путин.
- Путин вместе с Мирзиеевым по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства атомной электростанции в республике.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. При содействии России в Узбекистане формируется ядерная индустрия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства атомной электростанции в республике.
"По сути, при содействии нашей страны в Узбекистане формируется национальная высокотехнологичная ядерная индустрия... В принципе, задел для Узбекистана в этом направлении есть. И опыт есть, научная база, но, конечно, это все требует обновления, поскольку за предыдущие десятилетия, к сожалению, в Узбекистане этому направлению не придавалось необходимого внимания", - сказал Путин.