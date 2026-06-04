Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о формировании ядерной индустрии в Узбекистане - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 04.06.2026 (обновлено: 22:53 04.06.2026)
Путин рассказал о формировании ядерной индустрии в Узбекистане

Путин: в Узбекистане при содействии РФ формируется новая ядерная индустрия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При содействии России в Узбекистане начинается формирование национальной высокотехнологичной ядерной индустрии, заявил Путин.
  • Путин вместе с Мирзиеевым по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства атомной электростанции в республике.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. При содействии России в Узбекистане формируется ядерная индустрия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства атомной электростанции в республике.
"По сути, при содействии нашей страны в Узбекистане формируется национальная высокотехнологичная ядерная индустрия... В принципе, задел для Узбекистана в этом направлении есть. И опыт есть, научная база, но, конечно, это все требует обновления, поскольку за предыдущие десятилетия, к сожалению, в Узбекистане этому направлению не придавалось необходимого внимания", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
С возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль, заявил Путин
Вчера, 22:35
 
УзбекистанВ миреВладимир ПутинШавкат МирзиеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала