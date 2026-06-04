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С возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:35 04.06.2026
С возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль, заявил Путин

Путин: с возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что с возведением АЭС в Казахстане будет создана новая отрасль.
  • Россия сотрудничает с Казахстаном в проекте строительства атомной электростанции на территории республики.
  • По словам Путина, до 20% необходимой электроэнергии Казахстан будет получать за счет атомной электростанции.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с возведением атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет создана новая отрасль.
Глава государства рассказал, что Россия сотрудничает с Казахстаном в проекте строительства атомной электростанции на территории республики и выразил уверенность в том, что она добьется больших успехов в энергетике, решит многие задачи в этой сфере и диверсифицирует свои энергоресурсы.
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"По-моему, до 20% предполагается, что Казахстан будет получать необходимой электроэнергии за счет атомной электростанции. Но самое главное не в том, что в Казахстане будут построены блоки атомной электростанции. Самое главное в том, что будет создана новая отрасль. Это касается подготовки кадров, это касается научной деятельности и производственной - все это совместно. Это направление чрезвычайно важно и для нас, и для Казахстана", - сказал Путин на встрече с представителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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