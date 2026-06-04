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Путин рассказал, где родилась идея создания БРИКС - РИА Новости, 04.06.2026
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22:25 04.06.2026 (обновлено: 22:48 04.06.2026)
Путин рассказал, где родилась идея создания БРИКС

Путин: идея создания БРИКС родилась в Петербурге

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ruЗаседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам
Заседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Заседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин рассказал, что идея создания БРИКС родилась в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как идея создания БРИКС родилась в Санкт-Петербурге.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
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"БРИКС знаете где родился? Здесь, в Петербурге. Здесь я когда-то предложил встретиться руководителю Китая, руководителю индийского правительства - и ваш покорный слуга. Мы здесь втроем встретились, и возник РИК - Россия, Индия, Китай. И мы нашли, о чем говорить, нашли темы, по которым можно договариваться и договаривались", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Потом к нам присоединилась Бразилия, попросила участие в трехстороннем формате, БРИК получился, а потом Южная Африка, South Africa, получился БРИКС. Ну а потом уже дальше пошло расширение", - продолжил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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