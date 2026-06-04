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Путин ответил на 26 вопросов глав мировых информационных агентств - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:54 04.06.2026 (обновлено: 22:37 04.06.2026)
Путин ответил на 26 вопросов глав мировых информационных агентств

Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информагентств

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств.
  • Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Разговор проходил в формате "вопрос-ответ".
Представители ведущих мировых информагентств задали Путину 26 вопросов. Они подняли темы отношений России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном, кризиса в отношениях со странами постсоветского пространства. Президент ответил на вопрос о возможной роли РФ и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке и о влиянии стран Центральной Азии на укрепление международной безопасности.
Обсуждалась и тема специальной военной операции и росте российской экономики в ее условиях, мирные переговоры по украинскому урегулированию. Один из вопросов касался отношения российского лидера к Владимиру Зеленскому.
Была затронута также тема конфликта вокруг Ирана и последствий энергетического кризиса. Глава государства ответил на слухи о подготовке России к атаке на страны НАТО, побеседовал с журналистами о контактах с США по на тему Кубы и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 21:49
 
ПМЭФ-2026Владимир ПутинПолитикаРоссияНАТОКазахстанКитайВладимир ЗеленскийНиколас Мадуро
 
 
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