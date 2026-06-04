Путин ответил на 26 вопросов глав мировых информационных агентств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств.
- Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Разговор проходил в формате "вопрос-ответ".
Представители ведущих мировых информагентств задали Путину 26 вопросов. Они подняли темы отношений России с Казахстаном, Китаем, Индией, Азербайджаном, кризиса в отношениях со странами постсоветского пространства. Президент ответил на вопрос о возможной роли РФ и Египта в снижении напряженности на Ближнем Востоке и о влиянии стран Центральной Азии на укрепление международной безопасности.
Обсуждалась и тема специальной военной операции и росте российской экономики в ее условиях, мирные переговоры по украинскому урегулированию. Один из вопросов касался отношения российского лидера к Владимиру Зеленскому.