Путин рассказал, почему они с Си Цзиньпином называют себя друзьями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином сложились доверительные отношения.
- Президент отметил, что обращение "мой старый друг" не является преувеличением или фигурой речи.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином называют друг друга друзьями и это не фигура речи, ведь у лидеров государств сложились доверительные отношения.
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"Кстати говоря, у нас действительно сложились, он ко мне обращается "мой старый друг", и я так говорю. Но это не преувеличение, не фигура речи. Понимаете? У нас сложились доверительные отношения", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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