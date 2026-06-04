Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Казахстан страной с очень богатыми ресурсами - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:06 04.06.2026
Путин назвал Казахстан страной с очень богатыми ресурсами

Путин назвал Казахстан страной с богатыми ресурсами, которые нужны во всем мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал Казахстан страной с богатыми ресурсами, которые востребованы во всем мире.
  • Путин выразил уверенность в том, что Казахстан будет добиваться больших успехов в области энергетики, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая потенциал совместно с Россией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан страной с богатыми ресурсами, которые востребованы во всем мире.
"Хочу отметить, что Казахстан - это страна с очень богатыми ресурсами, которые крайне нужны и востребованы во всем мире. Я имею в виду топливо для электростанций, атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Президент выразил уверенность в том, что, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая совместный с Россией потенциал, Казахстан будет добиваться больших успехов и решит многие задачи в области энергетики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия и Казахстан связаны многовековой историей, заявил Путин
Вчера, 20:03
 
ПМЭФ-2026В миреКазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала