Путин назвал Казахстан страной с очень богатыми ресурсами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал Казахстан страной с богатыми ресурсами, которые востребованы во всем мире.
- Путин выразил уверенность в том, что Казахстан будет добиваться больших успехов в области энергетики, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая потенциал совместно с Россией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан страной с богатыми ресурсами, которые востребованы во всем мире.
"Хочу отметить, что Казахстан - это страна с очень богатыми ресурсами, которые крайне нужны и востребованы во всем мире. Я имею в виду топливо для электростанций, атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Президент выразил уверенность в том, что, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая совместный с Россией потенциал, Казахстан будет добиваться больших успехов и решит многие задачи в области энергетики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.