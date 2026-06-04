У России и Казахстана есть желание находить компромиссы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан стремятся к компромиссам для повышения благосостояния граждан обеих стран.
- Встреча с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан хотят находить компромиссы, которые помогали бы достижению общей цели - повышению благосостояния граждан обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"И с одной, и с другой стороны есть желание найти компромисс, который не просто бы устраивал обе стороны, а способствовал бы достижению общих целей. А общая цель одна - развитие и повышение благосостояния Казахстана и России", - сказал Путин.
Лидер РФ также отметил, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.