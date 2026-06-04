У России и Казахстана есть желание находить компромиссы, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан хотят находить компромиссы, которые помогали бы достижению общей цели - повышению благосостояния граждан обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.