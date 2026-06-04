Путин рассказал о развитии отношений России и Казахстана

"У нас почти по каждому вопросу всегда идет весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов", - отметил он, добавив, что обе стороны при этом всегда желают найти компромисс ради общих целей.