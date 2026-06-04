Путин рассказал о развитии отношений России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей", - сказал российский лидер.
В то же время Путин уточнил, что представители Казахстана не являются "такими уж легкими партнерами" для Москвы.
"У нас почти по каждому вопросу всегда идет весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов", - отметил он, добавив, что обе стороны при этом всегда желают найти компромисс ради общих целей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.