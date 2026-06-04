Посол Бразилии признался, что в стране следят за "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос сообщил, что бразильцы следят за выступлениями петербургского футбольного клуба «Зенит».
- В сезоне-2025/26 за «Зенит» играют несколько бразильских футболистов, среди которых Дуглас Сантос, Нино, Вендел, Жерсон, Густаво Мантуан, Луис Энрике и Педро.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что бразильцы следят за выступлениями петербургского футбольного клуба "Зенит", поскольку в клубе играет много их соотечественников.
В сезоне-2025/26 за команду играли такие бразильские футболисты, как Дуглас Сантос, Нино, Вендел, Жерсон, Густаво Мантуан, а также Луис Энрике и Педро.
"Здесь, в Санкт-Петербурге, в "Зените", играет значительное число бразильцев. Думаю, что бразильцы - и здесь, в России, и на родине - следят за этими матчами, потому что хотят видеть своих игроков, знакомых им бразильских футболистов", - сказал посол.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.