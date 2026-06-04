Посол Бразилии признался, что в стране следят за "Зенитом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что бразильцы следят за выступлениями петербургского футбольного клуба "Зенит", поскольку в клубе играет много их соотечественников.