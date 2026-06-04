Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер посетил ПМЭФ.
- По его словам , его приезд на ПМЭФ соответствует национальным интересам Германии, так как у страны были значительные торговые обороты с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер рассказал, что его приезд на ПМЭФ - в интересах самой ФРГ.
“Меня спрашивали, почему я сюда приехал. Меня немецкие СМИ спрашивали об этом. Я пытался объяснить. Потому что это в наших немецких национальных интересах… У нас были торговые обороты которые достигали сотен миллиардов евро”, - сказал он на сессии на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ
3 июня, 08:05