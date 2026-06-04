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Депутат АдГ рассказал, зачем приехал на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:06 04.06.2026
Депутат АдГ рассказал, зачем приехал на ПМЭФ

Маркус Фронмайер заявил, что его приезд на ПМЭФ в интересах ФРГ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер посетил ПМЭФ.
  • По его словам , его приезд на ПМЭФ соответствует национальным интересам Германии, так как у страны были значительные торговые обороты с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер рассказал, что его приезд на ПМЭФ - в интересах самой ФРГ.
“Меня спрашивали, почему я сюда приехал. Меня немецкие СМИ спрашивали об этом. Я пытался объяснить. Потому что это в наших немецких национальных интересах… У нас были торговые обороты которые достигали сотен миллиардов евро”, - сказал он на сессии на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Дмитриев на ПМЭФ встретится с представителем АдГ
3 июня, 08:05
 
ПМЭФ-2026ГерманияРоссияСанкт-Петербург
 
 
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