Депутат АдГ рассказал, зачем приехал на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер рассказал, что его приезд на ПМЭФ - в интересах самой ФРГ.

“Меня спрашивали, почему я сюда приехал. Меня немецкие СМИ спрашивали об этом. Я пытался объяснить. Потому что это в наших немецких национальных интересах… У нас были торговые обороты которые достигали сотен миллиардов евро”, - сказал он на сессии на ПМЭФ.