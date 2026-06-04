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Глава делегации США послушал выступление православного хора на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:44 04.06.2026 (обновлено: 15:34 04.06.2026)
Глава делегации США послушал выступление православного хора на ПМЭФ

РИА Новости: глава делегации США на ПМЭФ послушал хор Исаакиевского монастыря

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВыступление хора Исаакиевского собора на ПМЭФ-2026
Выступление хора Исаакиевского собора на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Выступление хора Исаакиевского собора на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам и глава американской делегации на ПМЭФ, прослушал выступление православного хора Исаакиевского монастыря.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, послушал выступление православного хора Исаакиевского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Спасибо", - сказал на русском Кук, общаясь с хором после выступления.
Глава американской делегации прослушал весь концерт, который длился около часа.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
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ПМЭФ-2026СШАСанкт-ПетербургИсаакиевский соборОбществоРусская православная церковь
 
 
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