Глава делегации США послушал выступление православного хора на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам и глава американской делегации на ПМЭФ, прослушал выступление православного хора Исаакиевского монастыря.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, послушал выступление православного хора Исаакиевского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
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"Спасибо", - сказал на русском Кук, общаясь с хором после выступления.
Глава американской делегации прослушал весь концерт, который длился около часа.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.