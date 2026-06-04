На ПМЭФ формируется повестка будущего, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что ПМЭФ формирует повестку будущего и привлекает внимание всего мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) формируется повестка будущего, к нему приковано внимание всего мира.
"Петербург в эти дни (проведения ПМЭФ - ред.) - это столица бизнеса, столица экономики мировой, это место, где формируется повестка будущего, и он имеет очень важное значение. К нему приковано внимание всегда всего мира: что скажет Россия, какие сигналы пошлет", - отметила политик в ходе церемонии награждения финалистов пятого международного конкурса "Женщины за здоровое общество".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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