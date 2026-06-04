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Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:07 04.06.2026 (обновлено: 02:12 04.06.2026)
Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ

Захарова: участие США в ПМЭФ дает Вашингтону возможность донести свою позицию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников.
  • Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Это (Участие США в ПМЭФ — Прим. ред.) возможность донести свою позицию, это возможность выступить и что-то сказать", — сказала дипломат.
Американская делегация принимает участие в ПМЭФ впервые за много лет. Ее возглавил глава комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук — младший — основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по России во Всемирном фонде памятников.
Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и в других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Сам Кук-младший заявил агентству, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить двусторонние отношения. Он планирует встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании.
Форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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