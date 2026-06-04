Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников.
- Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Это (Участие США в ПМЭФ — Прим. ред.) возможность донести свою позицию, это возможность выступить и что-то сказать", — сказала дипломат.
Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и в других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Сам Кук-младший заявил агентству, что считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить двусторонние отношения. Он планирует встретиться с министром культуры Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании.
Форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.