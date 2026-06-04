С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум дает Вашингтону возможность донести свою позицию до широкого круга участников, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и в других проектах в стране, выступал в посольстве в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.