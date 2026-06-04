В Петербурге продолжается 29-й международный экономический форум. В северную столицу прибыли более 20 000 человек из 76 стран. Впервые за несколько лет на форум приехала делегация из США.
Журналистка Кэндис Оуэнс "испугалась" стенда с бюстами зарубежных лидеров, проводящих недружественную линию в отношении России, и поучаствовала в нескольких сессиях. Глава делегации США Родни Кук обратил внимание на выступление русского хора.
Мария Захарова на полях форума провела традиционный брифинг для журналистов.
Гостей удивила гигантская неваляшка, которая украсила стенд системы международных платежей А7.