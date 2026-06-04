В Китае и на Ближнем Востоке заинтересовались соревнованиями русских троек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С будущего года Всероссийская федерация русской тройки планирует провести единый чемпионат России в двух конференциях — Западной и Восточной, с последующим суперфиналом.
- ВФРТ планирует выйти на международный уровень: интерес к соревнованиям проявляют Китай и страны Ближнего Востока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Соревнования русских троек в перспективе могут выйти на международный уровень, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Алексей Плотников на ПМЭФ.
"С будущего года планируем провести единый чемпионат России. Сначала в двух конференциях - Западной и Восточной, а затем суперфинал либо в Москве, либо в центре России, Казани или Перми. Сейчас все юридические документы согласованы, и все соревнования (в прошлом году их было 16) пройдут в рамках единого календаря", - заявил Плотников.
По его словам, в среднесрочной перспективе ВФРТ планирует выйти на международный уровень. "Интерес проявляют Китай и страны Ближнего Востока", - отметил представитель федерации.
В январе комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом единогласно избрали председателя наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрия Киселева.
Тройка - исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость - до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления - фигурная езда и скоростные забеги.
ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.