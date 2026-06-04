Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, когда Путину доложат о письме Зеленского - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:15 04.06.2026 (обновлено: 22:36 04.06.2026)
Песков рассказал, когда Путину доложат о письме Зеленского

Песков: Путину доложат о письме Зеленского после его переговоров с Мирзиеевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков подтвердил, что в Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского.
  • Песков заявил, что содержание письма будет доложено Владимиру Путину по окончании части переговоров с президентом Узбекистана.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложат о письме Владимира Зеленского по окончании части переговоров президентов России и Узбекистана.
«
"Да, мы видели, он его публиковал в момент принятия у президента (главы Узбекистана Шавката Мирзиеева - ред.). Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Я имел возможность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле открытое письмо Владимира Зеленского президенту РФ.
У пресс-секретаря уточнили, что бы он мог ответить на это письмо.
"Ответить, что будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана", - ответил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Зеленский заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву
Вчера, 22:31
 
ПМЭФ-2026РоссияУзбекистанДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала