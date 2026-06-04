Песков рассказал, когда Путину доложат о письме Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков подтвердил, что в Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского.
- Песков заявил, что содержание письма будет доложено Владимиру Путину по окончании части переговоров с президентом Узбекистана.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложат о письме Владимира Зеленского по окончании части переговоров президентов России и Узбекистана.
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"Да, мы видели, он его публиковал в момент принятия у президента (главы Узбекистана Шавката Мирзиеева - ред.). Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Я имел возможность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле открытое письмо Владимира Зеленского президенту РФ.
У пресс-секретаря уточнили, что бы он мог ответить на это письмо.
"Ответить, что будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана", - ответил Песков.