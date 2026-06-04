Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств

Песков рассказал, когда Путину доложат о письме Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Песков подтвердил, что в Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского.

Песков заявил, что содержание письма будет доложено Владимиру Путину по окончании части переговоров с президентом Узбекистана.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложат о письме Владимира Зеленского по окончании части переговоров президентов России и Узбекистана.

У пресс-секретаря уточнили, что бы он мог ответить на это письмо.