СПбПУ и ведущий университет Китая заключили соглашение о партнерстве

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами

Краткий пересказ от РИА ИИ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Цинхуа (Китай) подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

По словам представителей российского вуза, обсуждались перспективы развития сотрудничества, включая подготовку кадров, программу приглашенных профессоров и создание Российско-Китайского центра стратегических исследований.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ( Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ( СПбПУ ) и Университет Цинхуа (Китай) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе российского вуза.

Как рассказали представители СПбПУ, в ходе визита коллег из Китая стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Среди предложений — подготовка кадров высшей квалификации на базе лабораторий двух университетов, реализация программы приглашенных профессоров, создание на базе СПбПУ Российско-Китайского центра стратегических исследований с участием Университета Цинхуа.

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами

"Для нас большая честь принимать в Политехе президента Университета Цинхуа – нашего уважаемого стратегического партнера. История сотрудничества наших университетов началась более семи десятилетий назад, и сегодня мы видим, что заложенные тогда академические связи стали прочной основой для современных научных проектов, образовательных программ и новых инициатив. Уверен, что подписанное соглашение придаст новый импульс нашему партнерству", – отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Ректор СПбПУ также предложил китайской стороне совместно приступить к разработке и запуску малого спутника – кубсата. В настоящее время российский университет уже запустил на орбиту шесть кубсатов "Политех юниверс", в задачу которых входит измерение уровня электромагнитных излучений и прием сообщений АИС (система идентификации судов. – Прим. ред.).

© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 1 из 3 © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 2 из 3 © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 3 из 3 СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 1 из 3 СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 2 из 3 СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами © Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ 3 из 3

Президент Университета Цинхуа Ли Лумин подчеркнул значимость совместной работы двух университетов для технической модернизации своих стран.

"За годы стратегического партнерства мы создали прочнейшую основу для взаимного уважения, открытости и практических результатов. Наши университеты – это живые традиции и огромный потенциал для совместных исследований, подготовки кадров и технологического развития", – сообщил Ли Лумин.