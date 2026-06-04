СПбПУ и ведущий университет Китая заключили соглашение о партнерстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Цинхуа (Китай) подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
- По словам представителей российского вуза, обсуждались перспективы развития сотрудничества, включая подготовку кадров, программу приглашенных профессоров и создание Российско-Китайского центра стратегических исследований.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Университет Цинхуа (Китай) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе российского вуза.
Как рассказали представители СПбПУ, в ходе визита коллег из Китая стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Среди предложений — подготовка кадров высшей квалификации на базе лабораторий двух университетов, реализация программы приглашенных профессоров, создание на базе СПбПУ Российско-Китайского центра стратегических исследований с участием Университета Цинхуа.
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУСПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
"Для нас большая честь принимать в Политехе президента Университета Цинхуа – нашего уважаемого стратегического партнера. История сотрудничества наших университетов началась более семи десятилетий назад, и сегодня мы видим, что заложенные тогда академические связи стали прочной основой для современных научных проектов, образовательных программ и новых инициатив. Уверен, что подписанное соглашение придаст новый импульс нашему партнерству", – отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.
Ректор СПбПУ также предложил китайской стороне совместно приступить к разработке и запуску малого спутника – кубсата. В настоящее время российский университет уже запустил на орбиту шесть кубсатов "Политех юниверс", в задачу которых входит измерение уровня электромагнитных излучений и прием сообщений АИС (система идентификации судов. – Прим. ред.).
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУСПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
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© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУСПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
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© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУСПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
3 из 3
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
1 из 3
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
2 из 3
СПбПУ и Университет Цинхуа стали стратегическими партнерами
© Фото : Управление по связям с общественностью СПбПУ
3 из 3
Президент Университета Цинхуа Ли Лумин подчеркнул значимость совместной работы двух университетов для технической модернизации своих стран.
"За годы стратегического партнерства мы создали прочнейшую основу для взаимного уважения, открытости и практических результатов. Наши университеты – это живые традиции и огромный потенциал для совместных исследований, подготовки кадров и технологического развития", – сообщил Ли Лумин.
В пресс-службе СПбПУ добавили, что сегодня университет сотрудничает с Университетом Цинхуа в области электроники, аэрокосмических технологий, ИИ, материаловедения, энергетики, биомедицины, истории и социологии. В 2019 году была открыта совместная лаборатория аэрокосмических и электронных технологий, реализуются программы поддержки молодых ученых, а также проводятся студенческие конкурсы.