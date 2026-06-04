Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маркус Фолиньо из «Миннесоты Уайлд» стал обладателем награды «Кинг Клэнси Трофи».
- На награду претендовали 32 хоккеиста — по одному от каждого клуба НХЛ.
- Маркус Фолиньо был отмечен за участие в создании инициативы Foligno Face-Off, которая собрала средства на исследования рака груди.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский нападающий "Миннесоты Уайлд" Маркус Фолиньо стал обладателем награды "Кинг Клэнси Трофи", которая вручается игроку, лучше всего проявляющему лидерские качества на льду и внесшему значительный вклад в общественную жизнь, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На награду претендовали 32 хоккеиста - по одному от каждого клуба лиги. В апреле сообщалось, что от "Вашингтон Кэпиталз" на приз был номинирован капитан команды Александр Овечкин. Победителя определяет отборочный комитет, состоящий из комиссара Гэри Беттмэна, а также предыдущих обладателей этой награды и приза фонда НХЛ за благотворительность, который вручался до 2017 года.
Форвард "Миннесоты" был отмечен за благотворительную деятельность, связанную с борьбой с раком груди. Вместе с братом Ником он участвовал в создании инициативы Foligno Face-Off, которая собрала более 200 тысяч долларов на исследования заболевания.
Фолиньо 34 года, в НХЛ он также выступал за "Баффало Сэйбрз". Всего на его счету 931 матч и 336 очков (148 голов + 188 передач) в лиге.