Овечкин проиграл награду НХЛ за вклад на льду и общественной жизни

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канадский нападающий "Миннесоты Уайлд" Маркус Фолиньо стал обладателем награды "Кинг Клэнси Трофи", которая вручается игроку, лучше всего проявляющему лидерские качества на льду и внесшему значительный вклад в общественную жизнь, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Миннесоты" был отмечен за благотворительную деятельность, связанную с борьбой с раком груди. Вместе с братом Ником он участвовал в создании инициативы Foligno Face-Off, которая собрала более 200 тысяч долларов на исследования заболевания.