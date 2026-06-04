В НХЛ опровергли проведение матча между Россией и США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига не имеет информации о проведении хоккейного матча между игроками из России и США, а также подчеркнул, что для участия в этой игре хоккеистам команд НХЛ потребуется согласие клубов.