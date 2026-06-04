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В НХЛ опровергли проведение матча между Россией и США - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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15:30 04.06.2026 (обновлено: 15:42 04.06.2026)
В НХЛ опровергли проведение матча между Россией и США

В НХЛ не знают о проведении матча между хоккеистами из России и США

© Фото из общедоступных источниковЛоготип НХЛ
Логотип НХЛ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото из общедоступных источников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Билл Дэйли, заместитель комиссара НХЛ, заявил, что лига не имеет информации о проведении хоккейного матча между игроками из России и США.
  • Для участия в этом матче хоккеистам команд НХЛ потребуется согласие их клубов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига не имеет информации о проведении хоккейного матча между игроками из России и США, а также подчеркнул, что для участия в этой игре хоккеистам команд НХЛ потребуется согласие клубов.
Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что рассматриваются разные форматы проведения этой игры.
"Нам ничего не известно об этом матче. Для участия в нем игрокам НХЛ потребовалось бы согласие их клубов НХЛ", - сказал Дэйли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортРоссияСШАМоскваБилл ДэйлиСветлана ЖуроваAmChamГосдума РФ
 
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