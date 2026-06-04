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Москва примет хоккейный матч между сборными России и США - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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13:11 04.06.2026 (обновлено: 13:14 04.06.2026)
Москва примет хоккейный матч между сборными России и США

Хоккейный матч между Россией и США пройдет 1 июля в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве.
  • Матч будет приурочен к 250-летию США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Я очень рад заявить, что мы проведем первый хоккейный матч, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США. 1 июля хоккейный матч пройдет в Москве. Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
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ПМЭФ-2026СШАРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинAmCham
 
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