Москва примет хоккейный матч между сборными России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве.
- Матч будет приурочен к 250-летию США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.