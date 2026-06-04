МИД призвал к перезапуску сотрудничества Москвы и Баку в культурной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия считает необходимым перезапустить сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере, заявила Мария Захарова.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия считает необходимым перезапустить в ближайшее время сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей, это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы", - заявила Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что уже есть ряд инициатив, которые обсуждались в том числе и на высшем уровне.