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МИД призвал к перезапуску сотрудничества Москвы и Баку в культурной сфере - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:59 04.06.2026 (обновлено: 14:32 04.06.2026)
МИД призвал к перезапуску сотрудничества Москвы и Баку в культурной сфере

МИД: Москва выступает за возобновление гуманитарного сотрудничества с Баку

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает необходимым перезапустить сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере, заявила Мария Захарова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия считает необходимым перезапустить в ближайшее время сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей, это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы", - заявила Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что уже есть ряд инициатив, которые обсуждались в том числе и на высшем уровне.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026МоскваБакуРоссияМария ЗахароваАзербайджан
 
 
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