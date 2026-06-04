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В МИД заявили, что ждут освобождения россиян, задержанных в Баку - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:55 04.06.2026 (обновлено: 14:35 04.06.2026)
В МИД заявили, что ждут освобождения россиян, задержанных в Баку

МИД: Москва ожидает скорейшего освобождения россиян, задержаных в Баку

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ожидает скорейшего освобождения задержанных в Баку россиян.
  • МИД России находится в постоянном контакте с адвокатами и родственниками задержанных в Азербайджане российских граждан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего освобождения задержанных в Баку россиян и находится с их адвокатами в постоянном контакте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем скорейшего освобождения задержанных в республике летом прошлого года одиннадцати российских граждан, находимся в постоянном, как вы знаете, контакте с родственниками и адвокатами наших соотечественников и продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам", - сказала она на брифинге на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
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ПМЭФ-2026БакуМоскваРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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