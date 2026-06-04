В МИД заявили, что ждут освобождения россиян, задержанных в Баку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва ожидает скорейшего освобождения задержанных в Баку россиян и находится с их адвокатами в постоянном контакте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаем скорейшего освобождения задержанных в республике летом прошлого года одиннадцати российских граждан, находимся в постоянном, как вы знаете, контакте с родственниками и адвокатами наших соотечественников и продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам", - сказала она на брифинге на полях ПМЭФ-2026.